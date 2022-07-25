Сьогодні стало відомо, що Україна отримала три зенітних самохідних установки Gepard.

Україна отримала від Німеччини перші зенітні самохідні установки Gepard.

Про це в ефірі телемарафону розповів Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні офіційно зайшли три перших Gepard. Це зенітні ракетні комплекси, до яких нам передані кілька десятків тисяч патронів", - повідомив він.

За словами міністра, очікується поставка 15 комплексів Gepard, три з яких вже сьогодні заїхали в Україну і надійшли в розпорядження ЗСУ.

Gepard - німецька німецька зенітна самохідна установка (ЗСУ). Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща передала Україні бойові танки. Кількість поставлених танків PT-91 Twardy не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Польща передала Україні понад 200 танків Т-72. Сама Польща вже замовила танки К2 у Південної Кореї. Також у квітні Польща підписала контракт на поставку 250 американських танків Abrams для Війська Польського.

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