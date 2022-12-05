Німецька установка влучила точно в ціль.

У ЗСУ показали роботу німецької зенітної самохідної артилерійської установки Gepard по російській ракеті.

Командування Повітряних сил опублікувало відео, на якому установка влучає точно в ціль і "приземляє" ворожу ракету.

"Техніка, надана партнерами, захищатиме українське небо від крилатих ракет рашистських терористів. Цього разу – бездоганна робота німецького "Гепарда", – написали в командуванні.

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САУ Gepard на війні з Росією

Українські військові продовжують активно використовувати зенітні самохідні установки "Gepard" проти повітряних цілей. Раніше Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фотозвіт роботи протиповітряної оборони із застосуванням цих установок.

Перші зенітні самохідні установки Gepard Україна одержала від Німеччини в липні 2022 року. Тоді було передано 3 САУ.

1 грудня 2022 року Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, передадуть 7 самохідних зенітних установок Gepard.

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