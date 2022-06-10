У найближчій перспективі можливості наступу російських військ на Київ не видно.

Збройні Сили України виграли битву за Київ, а саме місто та підступи до нього добре зміцнюються.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає РБК-Україна.

"Ми виграли битву за Київ, це щось значить. Станом на сьогодні рівень захисту столиці не знижений. Столиця і підступи до столиці добре зміцнюються. У нас є кілька ліній оборони. Ніхто руки не опустив і оборона посилюється", - заявив він.

За словами Мотузяника, у найближчій перспективі можливості наступу російських військ на Київ не видно.

"Але все одно рано чи пізно РФ може повторити такі наступальні дії", - додав спікер.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифицировать" країна.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.

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