Бої тривають на величезній території, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія наразі окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населені пункти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час онлайн-виступу у парламенті Люксембургу.

Глава держави зазначив, що у період з весни 2014 року до 24 лютого 2022 року Україна втратила понад 14 тис. людей вбитими, понад 1,5 млн людей стали внутрішніми переселенцями, а російська армія контролювала більш як 43 тис. квадратних кілометри території України.

"І для більшості європейських держав такий масштаб війни вже був би колосальний, але 24 лютого Росія показала, що для неї це взагалі не масштаб. Вона показала, що її жорстокість значно більша. Російська війська зайшли у 3 тис. 620 населених пунктів України, 1 тис. 17 з них вже вдалося звільнити, ще 2 тис. 603 належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території, майже 125 тис. квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що близько 300 тис. кв. км забруднені мінами, снарядами, які не розірвалися.

"Майже 12 млн українців стали внутрішніми переселенцями. Понад 5 млн - це передусім жінки та діти, які виїхали за кордон", - заявив Зеленський.

Очільник держави сказав, що бої тривають на величезній території від Харкова до Миколаєва.

"По прямій між ними близько 450 км, але якщо подивитись на всю лінію фронту, а вона не є прямою, то ця лінія більша ніж тисяча км", - відзначив глава держави.

Нагадаємо, війська Росії вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Противник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику. У Генштабі Збройних сил України повідомляли, що станом на 2 червня у нашій державі ліквідували близько 30 тис. 850 ворогів.

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