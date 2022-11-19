У Міністерстві оборони прокоментували різке зменшення кількості ув'язнених у в'язницях Російської Федерації на тлі війни Україні.
Як повідомляється на сторінці оборонного відомства в Twitter, починаючи з вересня 2022 року, кількість ув'язнених у російських чоловічих виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі.
"Армія каторжників стає армією самогубців. І як тільки у них закінчаться ув'язнені, організатори цієї бійні опиняться в спустошених ними камерах", – заявили в Міноборони.
Вербування ув'язнених на війну в Україні
На тлі великих втрат серед російських окупантів, у Росії почали вербувати в'язнів для участі у війні проти України.
Власник приватної військової компанії "Ліга", відомої як ПВК Вагнера, Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України. Потенційним бойовикам він пропонував грошову винагороду і помилування.
Раньше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Замбії, засуджений в Росії до 9,5 років позбавлення волі. У МЗС країни зажадали пояснень, як замбієць виявився завербованим для участі у війні.
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