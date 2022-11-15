Тіло громадянина Замбії перебуває в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлене на батьківщину.

На війні в Україні загинув громадянин Замбії, засуджений в Росії до 9,5 року позбавлення волі. У МЗС країни зажадали пояснень.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ Замбії, 23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда навчався в Московському інженерно-фізичному інституті, де вивчав проєктування ядерних установок. У квітні 2020 року його було засуджено до 9,5 року позбавлення волі у Росії.

"У зв’язку з цим вкрай сумним розвитком подій уряд Замбії вимагає від російської влади терміново надати інформацію про обставини, за яких замбійський громадянин, який відбував тюремний термін у Москві, міг бути завербований на війну в Україні й після цього загинув", – наголосив глава МЗС Замбії Стенлі Какубо.

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У МЗС зазначили, що замбієць загинув на війні 22 вересня 2022 року. Проте дипломатів проінформували про смерть чоловіка лише 9 листопада.

За даними відомства, тіло громадянина Замбії перебуває в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлене на батьківщину.

Війна в Україні: останні новини

14 листопада 2022 року стало відомо, що російські загарбницькі війська знищили енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області. Підірвано два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн.

Крім того, російські окупанти під час відступу з Херсона випустили на волю усіх ув'язнених з місцевого СІЗО. Втекла також "адміністрація" ізолятора.

Водночас Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розвʼязаної Російською Фереацією, та виплат репарацій.

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