Зменшення числа ув'язнених пов'язують з набором людей до лав ПВК "Вагнер"

Число людей в російських колоніях за два перших місяці осені поточного року скоротилося на 23 тисячі. Зменшення кількості ув'язнених відбувається на тлі вербування до лав ПВК "Вагнера" для війни проти України

За даними російського видання "Медіазона", Федеральна служба виконання покарань РФ заявила про рекордне скорочення кількості чоловіків в колоніях загального та суворого режиму.

Так, на початок серпня у в'язницях перебували близько 349 тисяч осіб. До вересня їх число зменшилося на тисячу, а до початку жовтня число ув'язнених склало 338 тисяч й до початку листопада - 325 тисяч. Всього за два місяці з колоній зникли понад 23 тисячі осіб.

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Журналісти нагадали, що в Росії не оголошували амністію і не приймали законів, які б полегшили життя ув'язнених. У зв'язку з цим зникнення ув'язнених пов'язують з агітацією Євгена Пригожина ряди ПВК "Вагнер".

Імовірно, ув'язнених, які погодилися воювати проти України, за паперами переводять в колонії в Ростовській області. При цьому родичам ув'язнених кажуть, що їх місцезнаходження - це секретна інформація.

Мобілізація ув'язнених в Росії - що відомо

На тлі провалів російської армії в Україні і пробем з мобілізацією "гарматне м'ясо" в Росії стали поповнювати за рахунок ув'язнених. Їм пропонували підписати контракт і вступити до лав ПВК "Вагнер" в обмін на скорочення тюремного терміну. При цьому Пригожин особисто агітував "зеків".

6 листопада він заявив про створення Центрів з підготовки військових у Білгородській і Курській областях Російської Федерації. Пізніше стало відомо, що Пригожин встиг завербувати більше тисячі в'язень.

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