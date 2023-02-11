У відомстві традиційно вигадали нові причини для своїх терактів й відрапортували про їх виконання.

Міністерство оборони РФ прокоментувало вчорашній масований ракетний обстріл України, заявивши, що в ході "операції" була заблокована передислокація західного озброєння Києву.

У своїй заяві від 11 лютого у відомстві визнали, що метою ракетної атаки були удари по критично важливих об'єктах української енергетичної системи. Також там традиційно запевнили, що російській армії вдалося виконати всі завдання операції, і що всі визначені об'єкти "були вражені".

В Міноборони РФ заявили, що останнім обстрілом мирних міст України нібито блокували перекидання західного озброєння, боєприпасів та резервів Києву.

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"Зупинено роботу енергоємних виробництв оборонно-промислового комплексу. Також заблокована перекидання залізничним транспортом в райони бойових дій іноземного озброєння, боєприпасів і резервів", - йдеться в заяві.

Ракетний удар РФ по Україні 10 лютого

Вранці 10 лютого росіяни організували черговий "ракетний терор" проти мирного населення України.

З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калібр - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. У ЗСУ уточнили, що в рамках захисту неба України їм вдалося ліквідувати 61 крилату ракету та п'ять дронів-камікадзе.

Повідомлялося, що близько десяти ракет вдалося збити в небі над Київською областю. Над Одеською областю збили 13 ракет, також ракетні удари погрожували жителям Дніпропетровської та Хмельницької області.

Вранці 11 лютого в Генштабі уточнили, що за добу армія РФ випустила по Україні 106 ракет і завдала 59 авіаударів, 28 з яких - здійснили за допомогою БПЛА Shahed-136.

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