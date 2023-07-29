Російські окупанти завдали 5 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснили 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На фронті протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення, окупанти били по Україні ракетами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Російські окупанти завдали 5 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснили 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. При цьому зазначається, що є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

В Генштабі зазначають, що на Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

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На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макарівки і Старомайорського Донецької області.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Війна в Україні: новини

За даними Military Media Center, окупанти у Херсонській та Запорізькій областях основну увагу фокусують на веденні позиційної оборони для збереження шляхів комунікацій з окупованим Кримом.

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