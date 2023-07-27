Загалом по всій лінії фронту за вчора зафіксовано близько 30 бойових зіткнень з ворогом.

На сході країни противник протягом минулої доби атакував та намагався відновити положення на певних позиціях, але успіхів не мав. Загалом протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень з ворогом.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області; на Лиманському – безуспішно штурмував в районі південніше Діброви Луганської області.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області", - зазначає Генштаб.

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На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя, Благодатного та Старомайорського.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Малої Токмачки, Оріхова, П’ятихаток Запорізької області та Антонівки на Херсонщині.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Ситуация на фронті станом на 27 липня - що відомо

Сили оборони нещодавно захопили ворожі позицій біля Андріївки, що дало змогу продовжити оточення росіян у Бахмуті. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр вчора, 26 липня, заявила про просування Сил оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також успіх на південному фланзі довкола міста Бахмут.

Щодо ситуації на сході країні вона зазначила, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Там ворог всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно. Вона зауважила, що жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

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