Міноборони залучає до співпраці вітчизняних постачальників одягу, щоб забезпечити військовослужбовців літньою формою одягу високої якості.

На складах достатньо запасів літньої форми для Збройних сил України.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. Вона зазначила, що забезпеченням літньою формою військовослужбовців ЗСУ є одним із пріоритетних завдань, що стоїть перед оборонним відомством.

"Процес відбувається планово, відповідно до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців ЗСУ та Держспецтрансслужби в мирний час та особливий період. Для всіх предметів речового майна встановлено строки їх експлуатації. Звісно, враховуються об‘єктивні чинники, які можуть виникати в умовах зіткнення з ворогом та ведення бойових дій", - написала вона.

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Маляр зазначила, що Міноборони залучає до співпраці вітчизняних постачальників одягу, щоб забезпечити військовослужбовців літньою формою одягу високої якості.

"Процес укладення договорів йде повноцінно і планово. Це непростий і тривалий процес, який має низку нюансів і окремі предмети речового майна літньої номенклатури можуть надходити від Сил логістики до речових складів із затримкою. Питання в безпечному транспортуванні. Але всі елементи комплекту надійдуть. Потреби військових не ігноруються", - запевнила Маляр.

Вона зазначила, що станом на 10 квітня потреба у костюмах літніх польових на речових складах забезпечена вже на 76%, а ще 244 тис. комплектів є в Об‘єднаних центрах забезпечення і ще 280,9 тис. комплектів надійде від промисловості до кінця квітня.

"Тобто загальна забезпеченість виконана на 100%. Навіть формується резерв. Втім, треба завжди враховувати питання розподілу і логістики у військах", - додала заступник міністра оборони.

Маляр наголосила, що речові склади Збройних Сил України мають достатньо запасів літньої форми, критична потреба відсутня.

При цьому вона додала, що система речового забезпечення військовослужбовців постійно вдосконалюється. Вона зазначила, що Міноборони інформує про усі надходження, накопичення резерву та порядок доставки однострою на передову.

"Дотримуємося такого принципу і у весняно-літній сезон. Військо обороняє Україну від російських загарбників, а Міноборони - забезпечує усі потреби ЗСУ, які надходять до нас від Генерального штабу", - повідомила Маляр.

Військова форма для ЗСУ

29 березня в Міноборони заявили, що буде виготовлено і передано у підрозділи Збройних сил України партію зразків жіночої військової форми, її випробування завершиться до кінця травня.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив тоді, що на сьогодні в Збройних силах України служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівниками, які працюють задля потреб армії. За його словами, безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

Резніков повідомив, що продовжується робота щодо забезпечення наших захисниць і бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей. Він додав, що експериментальний зразок бронежилету для жінок вже розроблено, проведено низку робочих зустрічей із представниками потенційних виробників, які спроможні виготовляти бронежилет для захисниць. Після проведення технічної специфікації і успішних польових випробувань, бронежилети будуть поставлені на забезпечення до Збройних сил України.

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