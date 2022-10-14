За словами міністра оборони Олексія Резнікова, жодних підстав нервувати чи переживати, що комусь не вистачить – немає.

В Україні немає жодних проблем з виплатами, амуніцією, ні тим паче з зимовою формою.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час інформаційного телемарафону.

"В нас немає жодних проблем ні з виплатами, ні з амуніцією, ні тим паче з зимовою формою. Це надумані питання. Навіть не розумію, хто джерело цієї ідеї, що є проблеми", - сказав він.

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За його словами, в Україні забезпечили велику кількість замовлень літньої форми, а також на складах вже сьогодні лежить не одна сотня тисяч бронежилетів і шоломів.

"А також відповідно на сьогоднішній день зимова форма вже розвозиться командуванням сил логістики, якому міністерство оборони по контрактах перевезло сотні тисяч комплектів, які вже роздаються в першу чергу на лінії безпосереднього зіткнення, а далі буде передаватися в тилові частини, які не знаходяться на лінії фронту. Тому жодних підстав нервувати, переживати, що комусь не вистачить – немає", - підкреслив міністр оборони.

Зимова форма для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що військовослужбовці Збройних сил України не матимуть проблем із забезпеченням зимовим одягом. За її інформацією, у період з 22 по 28 вересня Міністерством оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передано: 24,2 тис. од. бронежилетів; 14,1 тис. од. шоломів; 63,2 тис. пар взуття, з них 35,4 тис. зимового; 24,2 тис. комплектів польової форми; 15,2 тис. зимових курток тощо.

На початку жовтня Естонія заявила про намір передати новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, повинні увійти боєприпаси і зимове спорядження.

Також Україна отримає від Німеччини пакет допомоги на 11 мільйонів євро. Йдеться про теплу форму, намети та спорядження для ведення бойових дій взимку.

13 жовтня в Міністерстві оборони повідомили, куди буде направлено нову військову допомогу Канади для України у розмірі 47 млн доларів. Зокрема 15 мільйонів доларів буде направлено на придбання зимового спорядження, шапок, рукавичок, черевиків. Близько 500 тисяч одиниць зимового одягу та спорядження відправлять в Україну найближчими тижнями.

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