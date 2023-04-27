Підтримка України обумовлюється не тривалістю війни і втомою, а тим, що РФ вчинила міжнародний злочин і веде агресивну війну.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр спростувала наратив російської пропаганди, що нібито партнери через ЗМІ подають сигнал Україні про "втому" у наданні підтримки.

"Ворожа пропаганда цього тижня живиться не лише Бахмутом та вигаданими версіями про те, що Сирський доповів Зеленському. Тепер вони поширюють наратив, що нібито партнери стомились нас підтримувати і нібито подають нам про це сигнали через ЗМІ. Це не відповідає дійсності", - зазначила Маляр.

Як пояснила Маляр, всі зараз розуміють, що Україна захищає не лише свої кордони, а й кордони Європи.

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"Допомогу нам надають відчутну, і підтримка України не зменшується. Підтримка України обумовлюється не тривалістю війни і втомою, а тим, що РФ вчинила міжнародний злочин і веде агресивну війну проти нас", - наголосила заступник міністра.

За її словами, Україна має тісні відносини з партнерами та союзниками і всі "сигнали" подаються безпосередньо під час особистих зустрічей і перемовин.

Фейки російської пропаганди

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія поширює наратив про те, що Україна та світ психологічно втомилися від війни. Він зауважив, що можливо певний вид втоми є через те, що війна є виснажливою. Однак українці готові боротися і надалі.

Нещодавно в Центрі протидії дезінформації розповіли, що росіяни активно підробляють обкладинки зарубіжних журналів, і викладають відео нібито авторства ChatGPT, щоб поширювати брехню про Україну. Також зафіксувано створення близько 300 сайтів у Західній Європі, які мімікрують під відомі сайти з гучними назвами.

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