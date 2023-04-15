Він заявив, що із фразою "братній народ" щодо українців треба "зав'язувати". Він нібито плутає людей.

Чоловік топ-пропагандистки РФ Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян раптово заявив, що росіянам більше не потрібно називати українців "братнім народом". На його переконання, ця фраза "плутає людей".

"Я вважаю, що зараз оперувати такими фразами як "братній народ" щодо українців шкідливо. Це плутає людей, які на передовій. Конкретно зараз вони (українці - УНІАН) - вороги. Братами вони, можливо, знову стануть після того, як ми переможемо і будемо їх лікувати", - заявив Кеосаян.

Чоловік Симоньян дуже обурився, що Україна "вирішила перекришуватися від Москви до Вашингтона" і додав, що "війна дуже жорстока".

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"Ми на полях нашої України воюємо зі вселенським злом. Україна - це ми. Багато віків вже Україна - це ми. Так вийшло, що тепер ЗСУ - це не западенці, це російськомовні хлопці, яким заср*ли мізки. А нам доведеться розс*рати їм мізки", - заявив опальний пропагандист.

Кількома фразами Кеосаян зруйнував головний наратив пропагандистської машини РФ "братній народ України".

Останні заяви роспропаганди

Російська пропаганда шокує кровожерливими заявами щодо України, маскуючи все це наративом про "братній народ". Нещодавно пропагандистка Скабєєва заявила про те, що Україна занадто довго не сиділа без світла.

Перед цим пропагандист Антон Красовський в прямому ефірі телебачення закликав топити в річках і спалювати у власних домівках українських дітей.

Паралельно пропагандисти намагаються дискредитувати українських воїнів постановочними відеосюжетами. Днями навколо одного такого відео вибухнув гучний скандал, коли навіть самі рашисти визнали, що ролик знятий занадто незграбно і тому виявився "холостим пострілом".

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