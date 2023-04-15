Війна важка і жорстка, але є налаштування до перемоги.

Росія поширює наратив про те, що Україна та світ психологічно втомилися від війни.

Як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на прес-конференції під час візиту до столиці США, що українці і надалі готові боротися проти агресора.

"Втома від війни в Україні – це російський наратив. Ми об'єднані з нашими партнерами та впевнені у них, жодної втоми від військової чи донорської підтримки немає. Ми налаштовані перемогти в цій війні та звільнити наші території", - сказав Шмигаль.

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Також прем’єр-міністр зауважив, що можливо певний вид втоми є через те, що війна є виснажливою. Однак українці готові боротися і надалі.

"Можливо ми втомилися фізично, тому що жорстка і важка війна. Але ми не падаємо духом", - додав Шмигаль.

Допомога партнерів: що відомо з актуального

Японія виділила для потреб Україні 3,5 мільярди доларів. Вони надійдуть упродовж 2023-го року для підтримки гуманітарної та соціальної сфери.

Вчора, 14 квітня, стало відомо про те, що передані Канадою танки Leopard 2 вже прибули до Польщі. Оттава заявила, що продовжить допомагати Києву і надалі.

У Данії повідомили, що зовсім скоро до України надійдуть танки Leopard 1. На даний момент відбувається відновлення техніки.

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