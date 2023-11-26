Будівництво подібних проектів навіть у розвинених країнах займає декілька років.

Російська Федерація не зможе приховати своє незаконне будівництво підводного тунелю до тимчасово окупованого Криму.

"Звісно, що це неможливо приховати подібні масштабні проекти. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні. Тому незалежно від того, чи ситуація правдива, чи планувалася. Приховати це неможливо", - сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, будівництво подібних проектів навіть у розвинених країнах займає декілька років. Також має важливе значення вартість спорудження такого тунелю. Однак у МВС вважають подібний проект не життєздатним.

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"Перевірити цю інформацію (про плани будування тунелю до Криму, - УНІАН), але сам проєкт не виглядає життєздатним", - підсумував Плетенчук.

Підводний тунель РФ до Криму - що відомо

Днями газета Washington Post написала, що Росія і Китай обговорили проект підводного тунелю в окупований Крим. Вони сподіваються створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України.

За словами американських чиновників і інженерних експертів, будівництво тунелю поруч з існуючим мостом зіткнеться з величезними перешкодами. Роботи такого масштабу, які, імовірно, коштуватимуть мільярди доларів і займуть роки, ніколи не робилися в зоні військових дій.

Водночас як зазначає Defense Express, у Кремлі розуміють, що міст не вистоїть, а ЗСУ вийдуть до Азовського моря. Новий підводний тунець має замінити Кримський міст.

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