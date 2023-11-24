За оцінками військових журналістів, Росія все одно впевнена, що може зберегти контроль над півостровом.

Москва серйозно опрацьовує можливість створення під Керченською протокою тунелю, який має замінити міст, що стає мішенню Сил оборони України. У Кремлі розуміють, що міст не вистоїть, а ЗСУ вийдуть до Азовського моря

Про це йдеться у матеріалі військового порталу Defense Express. Але через те, що поточні можливості РФ дозволяють лише фінансувати цей проєкт, а не технологічно його виконати, головна ідея - залучити китайські компанії, які мають його побудувати.

"У Кремлі абсолютно невпевнені у тому, що Кримський міст вистоїть. Інакше такий проєкт взагалі б не розглядався. Бо оціночна вартість створення підземного тунелю під Керченською протокою - від 5 млрд доларів", - пише видання.

Водночас аналітики нагадують, що на створення Кримського мосту РФ було витрачено, за різними джерелами від 3,6 до 5 млрд доларів.

Видання також припускає, що російські плани на побудову тунелю - це довгострокова перспектива. Тобто або у Москві думають, що війна буде тривати ще з десяток років. Або наявні пошкодження вже настільки сильні, що не можуть бути виправлені і міст вже неможливо повноцінно експлуатувати. Або оцінка наслідків повторних атак, чи просто природних процесів у оглядній перспективі, призведе до аналогічного ефекту.

Ба більше, створення такого масштабного проєкту під загрозою можливих ударів з боку України взагалі зводить всі можливі варіанти готовності лише до післявоєнної перспективи.

А це вже говорить й про ще один більш ніж важливий аспект того, що у Кремлі думають відносно статусу окупованих територій у цій перспективі. Бо це означає те, що за оцінками у Москві у них не буде суходільного маршруту вздовж Азовського моря, не те що коридору до Молдови та Румунії через Одесу, як планувалось перед вторгненням.

Інакше просто немає сенсу витрачати дійсно величезні кошти. Особливо за умов переходу підсанкційної російської економіки на військові рейки. Але все одно у Кремлі розраховують, що вони збережуть контроль над Кримом.

Реалізація будівництва тунелю спирається виключно на співробітництво з Китаєм, точніше з державною China Railway Construction Corporation (CRCC). Але, як злиті у ЗМІ документи свідчать, що CRCC готова брати участь лише у випадку повної конфіденційності й участі під виглядом іншої юридичної особи, що пояснюється невизнанням Пекіном анексії Криму. Але умова конфіденційності вже порушена і, як мінімум, вже може призвести до ускладнень перемовин.

Тунель з Росії до Криму

Як повідомляв УНІАН, російські та китайські бізнесмени, які мають зв'язки в уряді, провели секретні обговорення планів будівництва підводного тунелю, що з'єднує Росію з окупованим нею Кримом. Вони сподіваються створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України, свідчать повідомлення, перехоплені українськими службами безпеки.

За даними The Washington Post, переговори підкреслюють рішучість Росії зберегти контроль над півостровом, який вона незаконно анексувала в 2014 році, а також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерела світової підтримки.

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