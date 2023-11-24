Будівництво тунелю поруч із існуючим мостом зіткнеться з величезними перешкодами.

Російські та китайські бізнесмени, які мають зв'язки в уряді, провели секретні обговорення планів будівництва підводного тунелю, що з'єднує Росію з окупованим нею Кримом. Вони сподіваються створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України, свідчать повідомлення, перехоплені українськими службами безпеки.

Переговори, що включали зустрічі в кінці жовтня, були спровоковані зростаючою стурбованістю Росії з приводу безпеки мосту через Керченську протоку, який служив ключовим логістичним маршрутом для російських військових, але вже двічі піддавався ударам з боку України і залишається вразливою військовою ціллю. Про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, переговори підкреслюють рішучість Росії зберегти контроль над півостровом, який вона незаконно анексувала в 2014 році, а також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерела світової підтримки.

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За словами американських чиновників і інженерних експертів, будівництво тунелю поруч з існуючим мостом зіткнеться з величезними перешкодами. Вони відзначили, що роботи такого масштабу, які, імовірно, коштуватимуть мільярди доларів і займуть роки, ніколи не робилися в зоні військових дій.

Однак, незважаючи на сумніви щодо життєздатності цього плану, на думку експертів, у Росії є чіткі причини для його реалізації. Не зумівши домогтися вирішальної перемоги у війні, каже Олександр Габуєв, експерт з відносин Москви і Пекіна російського Євразійського центру Карнегі, Росія "стикається з ризиком того, що Україна буде намагатися зруйнувати Керченський міст".

Ризики для Китаю і спроби уникнути санкцій

Цей проект також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму Росією і чиї компанії можуть потрапити під економічні санкції, які Сполучені Штати і Європейський Союз ввели проти Москви.

Тим не менш, перехоплені електронні листи показують, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність брати участь у проекті. Справжність повідомлень була підтверджена іншою інформацією, отриманою The Washington Post, включаючи файли реєстрації компаній, що показують, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, згаданих в електронних листах, нещодавно був сформований в Криму.

В електронних листах, поширених серед посадових осіб консорціуму в останні тижні, згадуються зустрічі з китайськими делегатами в Криму. У повідомленні від 4 жовтня йдеться, що китайська залізнично-будівельна корпорація CRCC "готова забезпечити будівництво залізниць і автомобільних доріг будь-якої складності в Кримському регіоні".

Реєстраційні файли консорціуму показують, що імена шести з дев'яти директорів-засновників організації не вказані в публічних документах, що дозволено російським законодавством, покликаним захистити об'єкти західних санкцій.

Електронні листи також розкривають зусилля Китаю щодо збереження секретності. Підкреслюється, що CRCC братиме участь лише за "суворої умови повної конфіденційності" і що назва компанії буде замінена на "іншу, незалежну юридичну особу" в будь-яких контрактах. В іншому електронному листі згадується китайський банк, готовий "конвертувати свої доларові кошти в рублі для їх переказу в Крим для фінансування проектів [консорціуму]".

В листах згадуються обговорення консорціуму з керівником CRCC, якого звуть Сюй Хуасян, ім'я якого, схоже, збігається з ім'ям громадянина Китаю, який вказаний в якості віце-президента і заступника генерального директора міжнародного підрозділу компанії.

Технічно можливо, але є ризик ракетних ударів

Експерти з великих міжнародних транспортних проектів заявили, що будівництво тунелю під Керченською протокою технічно здійсненно, і що у Китаю є необхідний досвід і обладнання. За словами технічних експертів, Підземні роботи можуть проводитися з мінімальним ризиком, але проект як і раніше залишить тисячі працівників, дороге обладнання і великі будівельні майданчики в межах досяжності українських ракет.

На думку експертів, через загрозу нападу Росія і Китай, імовірно, не зможуть використовувати нові методи будівництва з використанням гігантських днопоглиблювальних суден на поверхні води. Натомість у них не буде іншого вибору, як використовувати традиційну технологію буріння тунелів.

"Це буде дуже важко саботувати, якщо ви не атакуєте входи", - сказав інженер, який працював над кількома найбільшими у світі тунельними проектами. За його словами, будівництво тунелю через Керченську протоку, імовірно, коштуватиме не менше 5 мільярдів доларів і вимагатиме від російських військових захисту "не тільки протоки, але й необхідних виробничих об'єктів" на березі.

Інші варіанти з'єднати РФ з окупованим Кримом

Пропозиція про створення тунелю з'явилася на тлі реалізації інших інфраструктурних проектів на територіях, які РФ окупувала з 2014 року або захопила після торішнього повномасштабного вторгнення в Україну. На недавніх супутникових знімках видно нові ділянки залізниці вздовж узбережжя Азовського моря - частини окупованого сухопутного маршруту, який також з'єднує Росію з Кримом.

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук вважає, що російські окупанти почали будувати залізницю з РФ у поки ще підконтрольний їм Крим, оскільки їхня логістика зав'язана на залізничний транспорт. Він зазначив, що залізниця має набагато більшу пропускну здатність, ніж автодороги і морські шляхи.

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