Серія несподіваних атак спецпризначенців ГУР МО України в Криму націлена на те, аби продовжувати психологічний тиск на російських окупантів, а також підвищити рівень підготовки воїнів до майбутнього звільнення півострова.

Воїн спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" з позивним "Лютий" поділився деталями рейдів в тимчасово окупований Крим.

Як повідомило ГУР Міністерства оборони, 29-річний "Лютий" безпосередньо брав участь у місіях на окупованому півострові, які відбулися 3 жовтня та 24 серпня 2023 року.

Зазначається, що на невеликому катері Лютий з побратимами прикривав ударну групу десанту: перебуваючи на відстані 500-1000 метрів від західного кримського узбережжя, озброєні ПЗРК "Stinger" воїни очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян.

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"Під час серпневої операції в Криму підняли державний прапор. За даними Генерального управління розвідки, у жовтневій операції брали участь близько 30 осіб, вона тривала кілька годин та призвела до втрат з обох сторін. "Алтан" налічує близько 1000 осіб і здійснює диверсійну діяльність у різних місцях. "Лютий" також брав участь в операціях на нафтовому буровому об’єкті біля узбережжя Криму, який Росія використовувала як базу зв’язку та який був відвойований Україною у вересні", - пише видання Аt-s.

Зазначається, що ГУР контролює кілька спецназів. Метою серії операцій було покращити підготовку військ до повернення Криму, а також продемонструвати можливості раптового нападу для психологічного тиску на Росію.

"Крим є ключовим місцем для російських військових і є першочерговою ціллю. Операції спецназу проти Криму триватимуть", - додається у повідомленні.

Рейди на окупований Крим

4 жовтня стало відомо, що бійці Головного управління розвідки Міноборони України на човнах дісталися Криму, висадилися на території півострова. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру, вона передбачає певні заходи на території й повернення групи назад.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Росією Криму.

У ГУР наголосили, що їхні мотивовані розвідники-спецпризначенці "продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань".

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