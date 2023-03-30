В даний час понад 10% з тих, що подали заявки, вже зараховані до військових частин.

На вступ до бригад "Гвардії наступу" надійшло 35 тис. заявок. З них понад 16 тис. до підрозділів, які входять до складу Національної гвардії.

Про це сказав речник Нацгвардії Руслан Музичук під час єдиного марафону новин. "Загальна кількість заявок, які були подані за два місяці до усіх підрозділів МВС становить трохи більше 35 тис.. І понад 16 тис.. - це саме ті, які стосуються наших підрозділів", - сказав він.

При цьому Музичук повідомив, що в даний час майже 10% з тих, що подали заявки, вже зараховані до військових частин.

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Що таке "Гвардія наступу"

В лютому МВС почало формувати вісім штурмових бригад у складі "Гвардії наступу", які звільнятимуть Луганськ, Донецьк і Крим. Ці підрозділи складаються з військових та поліцейських, у яких є бойовий досвід, і доукомплектовуються добровольцями.

Набір добровольців у бригади Нацгвардії ("Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов"), Держприкордонслужби ("Сталевий кордон") та Нацполіції ("Лють") триватиме до 1 квітня.

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