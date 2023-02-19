Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав Вашингтон "головним провокатором міжнародної напруженості".

У Кремлі прокоментували нещодавню заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд про те, що ЗСУ мають повне право завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму. Цей вислів назвали "яструбиним," а Вашингтон — "головним провокатором міжнародної напруженості".

Такою реакцією відзначився прес-секретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков у розмові з пропагандистськими ЗМІ. Він сказав: "Пані Нуланд відноситься до дуже великого стану таких найбільш агресивних "яструбів" в американській політиці. Це добре нам відома точка зору. Вона зайвий раз підкреслює глибину наших розбіжностей, вона зайвий раз підкреслює, напевно, роль Сполучених Штатів як головного провокатора тієї міжнародної напруженості, яка є".

Нагадаємо, у четвер, 16 лютого, Нуланд заявила, що Крим потрібно як мінімум демілітаризувати. За словами заступника держсекретаря США, Росія перетворила тимчасово окупований півострів на величезну військову базу і використала для наступу на материкову частину України. Саме тому ворожі об'єкти в Криму вважаються легітимними цілями для ЗСУ.

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Удари ЗСУ по Криму: останні заяви

Україна жодного разу офіційно не підтверджувала своє причастя до вибухів на території півострова. Це стосується й інциденту на авіабазі "Саки" у серпні минулого року.

На початку січня керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов прокоментував удари по російським авіабазам :"Атаки будуть все глибше і глибше".

На думку колишнього командувача військами США в Європі генерала Бена Ходжеса, ВСУ можуть звільнити Крим до кінця літа. Але для цього українські захисники повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів. Такі удари змусять Чорноморський флот покинути територію півострова.

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