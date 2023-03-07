Командири підрозділів "Гвардії наступу" – це відкриті, публічні особи.

Ударну частину підрозділів "Гвардії наступу" на сьогодні формують люди із системи МВС - вони підготовлені, мають бойовий досвід і вміють діяти у складі воєнних підрозділів.

Як розповів в інтерв'ю "Укрінформу" очільник МВС Ігор Клименко, серед людей його відомства є багато інструкторів, які вже готують молодих добровольців.

Він наголосив, що були побоювання, що охочих вступити до лав "Гвардії наступу" буде критично мало. Але вони не виправдалися: дуже багато охочих приєднатися як серед чоловіків, так і жінок. Наразі вже 23 тисячі заяв. При цьому міністр внутрішніх справ України додав, що іноземців Гвардія наразі не приймає.

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Командири підрозділів "Гвардії наступу" – це відкриті, публічні особи. А списки рядових бійців не будуть оприлюднювати:

"Увесь особовий склад, насамперед – розвідка, штурмові підрозділи – це люди, які на час війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу".

Мінімальна зарплата зараз у місці постійної дислокації перебуває на рівні від 25 тисяч гривень. Далі вона буде залежати від місця перебування бійця.

Також Клименко розповів, що кожного бійця "Гвардії наступу" хочуть екіпірувати усім необхідним й надати кожній бригаді необхідну техніку та озброєння.

"Підрозділ не може постійно бути на війні, він має проходити ротацію, і у нас має вистачити саме людських сил, щоб давати нашим бійцям відпочивати. Тому ми ці бригади будемо постійно поповнювати новими бійцями", - заявив міністр.

"Гвардія наступу" в Україні

Міністерство внутрішніх справ створило штурмові бригади "Гвардія наступу". Планується, що вони братимуть участь у звільненні окупованих територій України.

У "Гвардії наступу" бійців вчать не лише штурмувати, а й оборонятися, надавати першу медичну допомогу пораненим, проводять заняття з аеророзвідки, вчать розбиратися в картах.

Як повідомляв військовий експерт Ігор Романенко, необхідність формування при МВС штурмових бригад продиктована особливістю української стратегії: штурмові бригади будуть зачищати населені пункти.

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