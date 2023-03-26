В Альянсі наголосили, що Росія постійно порушує свої зобов'язання.

У НАТО назвали посилення ядерної риторики Росії "небезпечною та безвідповідальною".

Прес-представник організації заявив, що "Альянс буде пильним" і "уважно стежить за ситуацією", повідомляє Reuters.

"Ми не бачили жодних змін в ядерній політиці Росії, які змусили б нас скоригувати свою", – додав він.

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За словами посадовця, заява Кремля про нібито спільне використання ядерної зброї членами НАТО є "цілком безпідставною". Він наголосив, що союзники по Альянсу діють у повній відповідності до міжнародних зобов'язань. Водночас Росія постійно порушує свої зобов'язання щодо контролю над озброєннями, а нещодавно взагалі призупинила участь у договорі про СНО.

Ядерна зброя у Білорусі - що відомо

25 березня президент РФ Володимир Путін повідомив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

За його словами, Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні і до 1 липня там має завершитися будівництво відповідного сховища. Наразі на території Білорусі також розміщено 10 літаків, які здатні нести такі боєприпаси.

На думку аналітиків ISW, Путін, імовірно, пообіцяв Лукашенку розмістити на території Білорусі ядерну зброю ще до повномасштабної війни в Україні.

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