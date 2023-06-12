Висока активність ворога в небі спостерігається з 19:50.

У небі над Маріупольським районом Донецької області, який перебуває під окупацією, активізувалася російська авіація.

"Надвелика активність в небі спостерігається з 19:50 (12 червня – ред). Гвинтокрили, літаки, ракетні удари над Маріупольським районом в бік Запоріжської області", – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зауважив, що активність спостеріагалася з двох напрямів – "пріоритет Примосрько-Ахтарський, з меншою активністю – Ростовський".

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь перебуває у повній окупації з 20 травня 2023 року. До цього за місто точилися запеклі бої – росіяни майже вщент його зруйнували постійними бомбардуваннями. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на руїни перетворилися понад 90% міста, де до повномасштабного російського вторгнення проживало півмільйона людей.

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти змушують лікарів у Маріуполі працювати на військових. Через це цивільні залишаються без медичної допомоги. При цьому, як наголосив Петро Андрющенко, проукраїнські лікарі повиїжджали або їх повивозили з міста.

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