Шеф уркаїнської розвідки окреслив оптимальний варіант для Сил оборони на 2024 рік.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на тлі виведення українських сил з Авдіївки визнав важку ситуацію на фронті. Втім, він зазначив, що на порозі третього року повномасштабної війни у Росії теж є проблеми.

Як заявив Буданов в інтерв'ю The Wall Street Journal, професійна російська армія була в основному знищена в перший рік вторгнення. Зараз росія відправляє на "м'ясні штурми" непідготовлених мобіків.

За словами Буданова, Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити. Хоча минулого року ворог поставив на озброєння сотні танків, більшість з них були старими моделями, тоді як лише 178 були новими. Крім того, Росія припинили бити по Україні ракетами через скорочення поставок.

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За словами Буданова, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей цього року. "У них немає сил", - сказав Буданов.

Західні чиновники та аналітики називають заяви Буданова оптимальним сценарієм для України цього року. Якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи російські сили, одночасно відновлюючи власні сили, вона може розпочати ще один контрнаступ проти ослабленого противника у 2025 році.

"Чи будуть вони (партнери - УНІАН) готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки ми будемо готуватися (до нового контрнаступу - УНІАН), чи ні? Цікаве запитання" – сказав Буданов.

Нещодавнє дослідження лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute показало, що російські сили досягнуть піку наприкінці року, а у 2025 році боротимуться з нестачею боєприпасів і бронетехніки.

Керівництво України, західні військові та аналітики висловили занепокоєння щодо нестачі техніки та живої сили після невдалого контрнаступу минулого року. Зі свого боку, Росія довела, що може знайти новобранців легко і швидко. Буданов зазначив, що Росія утримує в Україні 510 000 військовослужбовців. Росіяни можуть вербувати близько 30 000 осіб на місяць.

Втім, Москва не ефективно використовувала свої війська. Зеленський заявив на безпековому форумі в Мюнхені в суботу, що Росії вдалося просунутися лише незначно, ціною десятків тисяч життів, спустошивши невеликі населені пункти.

За словами Буданова, російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів з початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти українську Авдіївку. За іншими підрахунками, процес захоплення Авдіївки тривав десять років - з 2014 року.

"Це успіх великої могутньої російської армії?" – іронічно запитав Буданов.

Авдіївка - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого українські захисники залишили Авдіївку за рішення військового командування України. Воїни зайняли оборону на визначених рубежах, на заздалегідь підготовлених позиціях. Важкі бої навколо Авдіївки тривали з жовтня 2023 року. Водночас місто було частиною лінії фронту з 2014 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі CNN сказав, що Україна не втратила б Авдіївку, якби отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для оборони міста.

Британська розвідка вважає, що у найближчі тижні Росія, імовірно, прагнутиме поступово розширити її територіальний контроль за межами Авдіївки.

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