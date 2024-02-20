За словами міністра закордонних справ, місто залишалося б під контролем України за наявності боєприпасів.

Україна не втратила б Авдіївку, якби отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для оборони міста. Про це в коментарі CNN сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українським солдатам "треба віддати належне" за те, що вони вистояли проти Росії та пожертвували життям на передовій.

"Але причина, чому вони змушені пожертвувати собою і померти, полягає в тому, що хтось все ще обговорює рішення. І я поважаю внутрішню політику і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам’ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", - підкреслив дипломат.

Кулеба також зазначив, що війна триватиме і "Росія не має наміру робити паузу".

Видання нагадує, що Авдіївка перебуває на лінії фронту з 2014 року, коли промосковські сепаратисти захопили значні частини Донбасу. Українські сили зуміли утримувати місто протягом двох років до 17 лютого, коли вони вивели війська з цього району.

Ситуація в Авдіївці

Британська розвідка пояснила, чи може РФ негайно скористатися захопленням Авдіївки. На думку аналітиків, російським загарбникам бракує боєздатності негайно скористатися результатом.

Зазначається, що у найближчі тижні Росія, імовірно, прагнутиме поступово розширити її територіальний контроль за межами Авдіївки.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін оцінив ситуацію на фронті. За його словами, росіяни зазнали чи не рекордних втрат у техніці та живій силі у боях за Авдіївку.

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