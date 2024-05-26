Росія атакує Харків зі свого безпечного повітряного простору.

Російські обстріли Харкова високоточними бомбами свідчать про спробу країни-агресорки налякати місцевих жителів та змусити їх покинути місто.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, в останні тижні окупанти атакували Харків планерними бомбами, переважно модифікованими ФАБ і КАБ з планерними модулями, які часто були оснащені системами наведення.

Експерти нагадали, що літаки РФ завдають ці удари зі свого повітряного простору, не боячись ураження системами протиповітряної оборони України. Це стало можливим, оскільки країни-союзники забороняють ЗСУ використовувати західне озброєння для ударів по військових цілях та у повітряному просторі агресора.

Відео дня

"Російські війська, найімовірніше, будуть продовжувати ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області доти, доки заборони Заходу не дозволять українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території РФ", - переконані аналітики.

Атаки на Харків

Протягом суботи, 25 травня, російські окупаційні війська кілька разів обстрілювали Харків. Зокрема, росіяни вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" у Харкові авіабомбами УМПБ Д-30.

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко заявив, що росіяни знали, куди вони б'ють, бо ті бомби мають точність близько 10 метрів.

Станом на ранок 26 травня кількість загиблих внаслідок удару по Епіцентру" зросла у понад двічі. У Харківській прокуратурі заявили про 12 жертв.

Вас також можуть зацікавити новини: