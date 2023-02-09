Російська армія шаленими темпами продовжує втрачати в Україні своїх військових і техніку.

Українські військові за минулу добу, 8 лютого, ліквідували ще 910 російських загарбників, які прийшли захоплювати наші землі й убивати людей.

Таким чином, станом на 9 лютого загальні втрати серед особового складу росіян за час повномасштабного вторгнення сягнули позначки 135010 особин. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також з 24 лютого 2022 року й до сьогодні Росія втратила в Україні:

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3255 танків (+2 за минулу добу);

6468 бойових броньованих машин (+10 за добу);

2244 артилерійських системи (+8 минулої добу);

463 реактивних системи залпового вогню (+2);

232 засоби протиповітряної оборони (+4);

1967 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+6);

5121 одиницю автомобільної техніки і цистерн з паливом (+9).

Окрім цього, російська армія за майже рік великої війни недорахувалася 295 літаків, 285 гелікоптерів, 18 кораблів і катерів, 211 одиниць спеціальної техніки. Увесь цей мотлох був знищений на території України. Також наші військові "приземлили" 796 крилатих ракет, які росіяни запустили в українців.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські воїни відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та ще 16 населених пунктів на Донбасі.

Авіація Сил оборони України завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, три райони зосередження живої сили, три позиції зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Своєю чергою, за добу росіяни завдали 3 ракетних і 45 авіаударів. Внаслідок цих злочинів загинули три цивільних людини, ще троє українців знаходиться у важкому стані.

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