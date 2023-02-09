Загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

За добу росіяни завдали 3 ракетних і 45 авіаударів. Внаслідок цих злочинів загинули три цивільних людини, ще троє українців знаходиться у важкому стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. Також російські окупанти здійснили 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться в повідомленні.

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Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Є загиблі та пораненні серед цивільного населення, а також пошкоджено велику кількість житлових будинків.

На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 25 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку обстрілів загалом зазнали – понад 30 населених пунктів. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони понад 20 населених пунктів. Завдано авіаударів біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки та Вугледару.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 13 населених пунктів Донецької та Запорізької областей.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 15 населених пунктів та Херсон.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські воїни відбили ворожі атаки в районі Бахмуту, Авдіївки, Мар'їнки та ще 16 населених пунктів на Донбасі.

Тим часом авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А артилеристи й ракетники уразили два пункти управління ворога, три райони зосередження живої сили, три позиції зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Також нагадаємо, що 8 лютого росіяни завдали ракетного удару по Семенівській громаді Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, ще двоє перебувають у тяжкому стані.

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