Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 134 100 особи.

Минулої доби українські військові ліквідували ще понад 900 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 134100 осіб, з яких 910 знищено минулої доби

Крім того, ворог втратив:

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танки - 3 253 (вісім за добу);

бойових броньованих машин - 6 458 (15 за добу);

артилерійських систем - 2 236 (чотири за добу);

реактивні системи залпового вогню - 461;

засобів протиповітряної оборони - 228 (одну за добу);

літаків - 295 (один за добу);

гелікоптерів - 285 (один за добу);

безпілотник оперативно-тактичного рівня - 1961 (три за добу);

крилатих ракет - 796;

кораблів/катерів - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5112 одиниць (п'ять за добу);

спеціальної техніки - 211 одиниць (три за добу).

Ситуація на фронті станом на 8 лютого - що відомо

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських загарбників в районі 22 населених пунктів - Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області.

Крім того українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по зосередженню російських загарбників, ще знищено ворожий вертоліт, штурмовик і два безпілотники.

Водночас протягом доби противник завдав вісім ракетних ударів, п'ять з яких - по цивільній інфраструктурі міста Харків, та 21 авіаційний удар. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини.

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