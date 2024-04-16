Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш ще раз нагадав українцям, чому такі об'єкти як Трипільська ТЕС не було чим захищати.
Як сказав президент Зеленський, коли по Трипіллю летіли останні 4 ракети Росії - сили ППО мали нуль на рахунку - збивати їх було нічим. Євлаш пояснив, що ЗСУ під час стримання повітряних атак використовують свої ресурси на максимум.
"Ви бачили: під час останньої атаки ми збили 16 з 20 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, які використовують Ту-95МС з аеродрому "Енгельс", які можуть долати великі відстані у тисячі кілометрів. Сьогодні ми збили 9 з 9 дронів", - сказав він в коментарі hromadske.
Речник підкреслив, що Україна сама не виготовляє необхідні ракети та комплекси ППО. Вона залежить від допомоги партнерів. Останніх Київ інформував, скільки і яких засобів має для стримування атак РФ. "Партнери знають про кількість озброєння та ракет, які в нас є. І знають, що нам необхідна допомога", - сказав Євлаш.
На його думку, зараз РФ намагається виснажити нашу ППО, комбінуючи атаки різними повітряними засобами. Москва накопичила цей ресурс, щоб використати в останніх ударах, наголосив він.
В Європі висловилися щодо захисту ТЕС та систем Patriot
В інтерв'ю французькому Le Monde головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європі було б дешевше купити для захисту України нові системи Patriot, аніж потім відновлювати станції, які розбиває Росія.
На його думку, зараз слід думати саме про це, а вже потім рахувати гроші на відновлення України. Чиновник вважає, що Європа має сформувати спільну позицію щодо допомоги Україні.