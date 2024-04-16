Україна використовує все, що має, коли намагається стримати повітряні цілі РФ, наголосив Ілля Євлаш.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш ще раз нагадав українцям, чому такі об'єкти як Трипільська ТЕС не було чим захищати.

Як сказав президент Зеленський, коли по Трипіллю летіли останні 4 ракети Росії - сили ППО мали нуль на рахунку - збивати їх було нічим. Євлаш пояснив, що ЗСУ під час стримання повітряних атак використовують свої ресурси на максимум.

"Ви бачили: під час останньої атаки ми збили 16 з 20 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, які використовують Ту-95МС з аеродрому "Енгельс", які можуть долати великі відстані у тисячі кілометрів. Сьогодні ми збили 9 з 9 дронів", - сказав він в коментарі hromadske.

Речник підкреслив, що Україна сама не виготовляє необхідні ракети та комплекси ППО. Вона залежить від допомоги партнерів. Останніх Київ інформував, скільки і яких засобів має для стримування атак РФ. "Партнери знають про кількість озброєння та ракет, які в нас є. І знають, що нам необхідна допомога", - сказав Євлаш.

На його думку, зараз РФ намагається виснажити нашу ППО, комбінуючи атаки різними повітряними засобами. Москва накопичила цей ресурс, щоб використати в останніх ударах, наголосив він.

В Європі висловилися щодо захисту ТЕС та систем Patriot

В інтерв'ю французькому Le Monde головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європі було б дешевше купити для захисту України нові системи Patriot, аніж потім відновлювати станції, які розбиває Росія.

На його думку, зараз слід думати саме про це, а вже потім рахувати гроші на відновлення України. Чиновник вважає, що Європа має сформувати спільну позицію щодо допомоги Україні.

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