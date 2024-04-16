Головний дипломат ЄС попередив, що через рік думати про це може бути запізно.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель оцінив, що робити Україні з розбитою Трипільською ТЕС, з огляду на те, що Києву бракує ракет для захисту подібних об'єктів від нових можливих атак Москви.

Він вважає, що перш ніж рахувати гроші на відновлення України, потрібно подбати про те, щоб її не розбили. Дешевше дати Києву системи Patriot, ніж потім відновлювати електростанції, акцентував він Le Monde.

"Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", - заявив він.

Боррель вважає, що думати про такі речі через рік - може виявитися запізно. Чиновник упевнений - усі країни ЄС можуть вкластися більше, щоб виконати зобов'язання щодо допомоги перед Києвом.

Немає сенсу порівнювати зусилля, які докладають Франція, Німеччина чи інша країна ЄС. Важливо сформувати спільну позицію, вказав Боррель.

"Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб сформувати спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра", - сказав дипломат.

Зеленський розкрив деталі знищення Трипільської ТЕС

У новому інтерв'ю для PBS NewsHour президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі щодо удару по Трипільській ТЕС. Він уточнив, що Росія запустила по станції 11 ракет. Перші 7 сили ППО збили, але на інші боєголовки не вистачило ракет. Їх було нуль. "Чотири - знищили Трипілля. Чому? Тому що в нас було ракет нуль", - сказав Зеленський.

Він порівняв реакцію світу на удари по Ізраїлю з реакцією, яку отримує Україна. Союзники висловлюють більше занепокоєння, хоча Ізраїль не є частиною НАТО. Це урок для тих, хто розповідає, нібито допомога Україні може спровокувати ризики для глобальної безпеки, втягнути НАТО у війну, заявив Зеленський.

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