Насправді зазначені кошта минулого року уряд направив на захист усього паливно-енергетичного сектору.

Компанія "Центренерго" спростувала фейк про те, що на облаштування захисту для Трипільської ТЕС від російських ракет і дронів було виділено з держбюджету 9,7 млрд грн.

"Власними силами компанія на 100% виконала фізичний захист першого рівня (маються на увазі біг-беги й габіони, - ред.) критично важливих елементів наших ТЕС. Про що ми повідомляли й раніше. Цей захист рятує від осколкових уражень, а не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим неможливо", - повідомила прес-служба держкомпанії.

У "Центренерго" зауважили, що Росія прицільно б'є саме по тому обладнанню, яке відновлюється роками і "яке не заховаєш у бетон і мішки з піском". Зазначається, що фейки про отримання коштів із держбюджету на фізичний захист ТЕС у мережі поширюють для дискредитації держави й щоб посіяти паніку та зневіру серед населення.

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У компанії уточнили, що насправді додаткові 9,7 млрд грн уряд торік виділив на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

"Тобто усього паливно-енергетичного сектору, а не лише Трипільської ТЕС", - пояснили у "Центренерго" .

Знищення Трипільської ТЕС

Як повідомляв УНІАН, вранці 11 квітня Росія уразила Трипільську ТЕС – найпотужнішу електростанцію Київської області. Це призвело до знищення усієї генерації ""Центренерго" ".

Голова наглядової ради ПАТ ""Центренерго" " Андрій Гота заявив, що без надання Україні систем ППО відновлення зруйнованої Трипільської ТЕС є "марною справою".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що саме нестача засобів захисту уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

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