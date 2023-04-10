ЗСУ поінформовані про те, де зараз російські літаки та скільки ракет біля них у наявності.

Російські окупанти можуть завдати масованого удару на Великдень, а можуть і не атакувати.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що Україні потрібно бути готовою до ракетної атаки в будь-який час.

"В нас вже хтось і відсвяткував Великдень...Святкують по різному. Але те, що країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю Московський патріархат, може зробити це і на Великдень, а може і ні", - зазначає Ігнат.

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За його словами, неможливо точно відповісти на те, чи варто від росіян очікувати ракетної атаки на Великдень, оскільки ознаки підготовки ворога до ударів є завжди.

"Те, що кораблі виходять-заходять, літаки теж на аеродромах базування їхніх. Вони розосередили стратегічну авіацію, але ж є інформація у нас і від наших партнерів, де знаходяться літаки, в якій кількості, чи є ракети біля них...Ми мусимо бути в готовності і мусимо захищати країну в будь-який час", - підсумував Ігнат.

Масовані ракетні удари

Як відомо, остання масована ракетна атака по Україні відбулася рівно місяць тому - 9 березня. Тоді окупанти серед ночі запустили 81 ракету різного базування.

На думку аналітиків ISW, президент РФ Володимир Путін реалізував черговий теракт для того, щоб догодити власному суспільству, яке вимагає від нього більше "перемог" на війні.

9 квітня у Чорному морі окупанти вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв, які ворог може задіяти в рамках чергового масованого ракетного удару по Україні.

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