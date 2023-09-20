Україна також посилено готується до російських терористичних атак.

Російська Федерація проводить розвідувальні заходи для ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, коментуючи те, що російські загарбники рідше використовують ракети під час нічних атак по України.

"Насамперед, темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, а друга - це як реалізуються ці плани. На поставлені задачі вони виходять. Але так, накопичують, і у тому числі є інформація, що ворог проводить розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури. Загроза повторення терористичних атак існує", - сказав Юсов.

Водночас, представник ГУР запевнив, що Україна до такого сценарію посилено готується. Юсов додав, що скільки б ракет у росіян не було, їх треба збивати.

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"На жаль, думати, що держава-терорист і агресор відмовиться від практики терористичних ударів, немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися. Як пересічні громадяни з точки зору підготовки до цього періоду і реагування на сигнал повітряної тривоги, так і Сили оборони, і така робота ведеться", - зазначив представник ГУР.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливі цього року масові ракетні атаки з боку РФ, Юсов нагадав, що у минулий осінньо-зимовий період найчисельніша атака росіян включала близько 120 ракет одночасно. Він акцентував, що зараз у ворога немає відповідних запасів ракет.

"Сьогодні таких запасів у ворога для такої інтенсивності і кількості ударів немає. Але це не означає, що вони менш небезпечні, чи менш руйнівні. На це треба серйозно зважати", - наголосив Юсов.

Удари по енергосистемі України - прогнози

Експерти масово прогнозують, що восени та взимку росіяни, як і торік, намагатимуться завдавати ударів енергетичній інфраструктурі України. До найгірших сценаріїв готується і оператор об’єднаної енергомережі "Укренерго".

Розвідка Великобританії стверджує, що загроза таких атак цілком реальна, оскільки Росія могла створити значні запаси таких крилатих ракет.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попереджав, що Україна готується зеркально відповідати на такі удари.

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