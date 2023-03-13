Це важливо для розуміння, наскільки швидко наші льотчики зможуть опанувати західні літаки.

У США досить високо оцінили рівень українських військових льотчиків.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він заявив про готовність низки країн-союзників готувати наших військових на літаках західного зразка. Наразі залишається питання лише у типі бойової платформи.

"Тоді навчання може проходити там, де є таке озброєння, навчально-тренувальна база. У США вивчався наш досвід, є позитивні моменти, американці високо оцінюють рівень наших пілотів, які будуть відправлені на навчання", — наголосив Ігнат.

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За його словами, зараз Україна має лише радянську авіацію, а у США оцінювали, наскільки швидко наші льотчики зможуть опанувати нові західні літаки.

"На основі цього робляться висновки, наскільки швидко можна провести навчання якнайшвидше", — підсумував речник.

Винищувачі для України

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає від партнерів сучасні винищувачі декількох типів.

Нещодавно стало відомо, що двоє українських льотчиків проходять тестування на військовій базі США. У Повітряних силах пояснили, що американські фахівці визначають рівень знань та умінь наших пілотів, а також з'ясовують, скільки часу може зайняти їхнє потенційне навчання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зізнався, що не очікує швидких поставок винищувачів Україні.

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