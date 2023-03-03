Міністр оборони нагадав, що танки нещодавно теж не хотіли давати, а зараз вони вже в Україні.

Україна точно отримає від західних партнерів сучасні винищувачі. Їх буде кілька типів, один з яких стане основним для ЗСУ. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Так, коментуючи категоричну відмову німецького уряду постачати літаки, міністр нагадав, що зовсім недавно Німеччина так само не хотіла передавати танки.

"Тепер в моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" з Німеччини", – заявив він.

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За словами Резнікова, Україна отримає винищувачі двох або трьох типів, але тільки один стане основним.

"Це буде залежати від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", – пояснив міністр.

Питання поставки винищувачів в Україну

У даний час президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц виключають можливість передачі Україні західних винищувачів. За їхніми словами, на даному етапі важливіше забезпечити поставки наземних озброєнь.

Водночас американський Конгрес продовжує тиснути на Білий дім у питанні передачі літаків. Там вважають, що у вирішальний момент Україна отримає винищувачі.

Набагато гнучкішою є позиція Франції, що має свої власні літаки, поставку яких не потрібно ні з ким узгоджувати. Французька влада допускає передачу винищувачів Україні, але поки таке рішення не ухвалено.

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