Американські експерти визначають рівень умінь українських захисників.

У Повітряних Силах Збройних Сил України пояснили, для чого українські військові льотчики проходять тестування на військовій базі у Сполучених Штатах Америки.

Спікер ПС Юрій Ігнат пояснив, що американські фахівці визначають рівень знань та умінь наших пілотів, а також з'ясовують, скільки часу може зайняти їхнє потенційне навчання, пише Голос Америки. "Всі ці моменти враховуються, і будуть в подальшому зроблені кроки для того, щоб зрозуміти алгоритм дій: як ми діятимемо далі, де ми будемо навчати, якщо буде прийнято рішення про [надання] того чи іншого типу літака", - сказав він.

Ігнат додав, що переговори щодо постачання винищувачів українській армії ще тривають. "[Якщо] буде прийнято рішення про той інший тип літака - тоді вже будемо знати, яку кількість пілотів і куди відправляти на це навчання", - пояснив він.

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Також речник Повітряних сил відзначив важливість навчання інженерно-авіаційного складу для обслуговування цієї техніки. За його словами, Міноборони працює над адаптацію летовищ, запасних аеродромів, оперативних аеродромів для прийняття літаків.

"Авіація ПС ЗСУ визначилася з потребами, які потрібні в Україні у винищувачах. В будь-якому варіанті потрібно замінювати старий парк радянської авіатехніки, який вже працює на межі своїх можливостей. Це старі літаки, які ми сьогодні маємо: штурмовики, бомбардувальники, винищувачі, наймолодший з яких - 91-го року, ровесник української незалежності", - зазначив він.

Винищувачі для України

Україна неодноразово закликала партнерів передати ЗСУ сучасні винищувачі для захисту неба, однак це вид озброєння ще не вдалося розблокувати.

Президент США Джо Байден заявляв, що вони не передаватимуть Україні винищувачі F-16.

Водночас голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що вони продовжать тиснути на адміністрацію Байдена у цьому питання.

Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає від партнерів сучасні винищувачі декількох типів.

Вчора стало відомо, що двоє українських льотчиків проходять тестування на американській військовій базі.

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