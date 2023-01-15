За словами спікера, вже кілька разів з'являлися подібні повідомлення і кожен раз вони були помилковими.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував заяву про те, що українська ППО збила ворожу ракету Х-22 в Дніпрі. У ЗСУ немає засобів для збиття цього типу ракет.

У коментарі до повідомлення Командування Повітряних сил в Facebook Гнат пояснив, що раніше вже було декілька подібних публікацій.

"Поясню, щоб було зрозуміло. Було кілька таких публікацій. Скажімо, знайшли в полі бійці уламки Х-22 (а іноді це навіть не Х-22, а уламки іншої ракети), доповідають наверх: ми збили Х-22! Всі хочуть наввипередки повідомити про це першими на своїх ресурсах. Не перевіряючи, не погоджуючи і так далі... головне - першими", - зазначив він.

Відео дня

За словами спікера, через таку "оперативність" було кілька повідомлень про "збиті" Х-22, і навіть "збиті" ворожі С-300.

"Я вже мінімум півроку про це кажу: що ми можемо збивати, а що ні... Інформація подається на офіційних ресурсах в цілому достовірна, але кілька публікацій зі "збитими" Х-22 є, і це факт", - сказав Ігнат.

Трагедія в Дніпрі

14 січня Росія знову атакувала цивільну інфраструктуру. Окупанти за кілька годин випустили по містах України 38 ракет, але одна з них потрапила в багатоповерхівку в Дніпрі.

В результаті один з під'їздів будинку був повністю знищений. На момент трагедії вдома могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 - діти. Зазначається, що росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. За останніми даними, жертвами обстрілу стали 22 людини.

Разом з тим росіяни регочуть над трагедією, закликаючи до ще більшої крові серед українських цивільних.

Скандал розгорівся, коли вчора радник офісу президента Олексій Арестович припустив, ракета могла впасти на будинок, після збиття збита українським ППО.

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