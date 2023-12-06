За словами Пєскова, СВО триває, оскільки Захід та Україна "відкидають дипломатичне рішення".

Так звана "спеціальна воєнна операція" із "захисту" українського Донбасу триває, оскільки Захід та Україна відкидають політико-дипломатичні засоби врегулювання конфлікту. Про це заявив прес-секретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють "Ізвестія".

За його словами, для Російської Федерації головне - "досягти наших цілей, які стоять перед нами".

"І, звичайно, кращим є досягнення цих цілей політико-дипломатичними засобами. Але коли Захід та українці відкидають ці методи, то тоді триває "спеціальна воєнна операція", — сказав Пєсков.

"Спеціальна воєнна операція" РФ в Україні

Так звана "спеціальна воєнна операція" РФ в Україні розпочалася близько 3:40 24 лютого 2022 року. Вона стала третім етапом російсько-української війни, розв'язаної РФ 2014 року, участь у якій Кремль намагався заперечувати.

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила дії Росії та назвала їх агресією проти України. Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 березня 2022 року зобов'язав Росію припинити розпочаті воєнні дії в Україні.

Війна РФ проти України - останні новини

Напередодні на одному з гарячих напрямків Сили оборони влашували "погану добу" для окупантів - зокрема, знищили станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", реактивну систему залпового вогню 9П140 "Ураган" та самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон".

Також УНІАН повідомляв, що ЗСУ до свого свята припасли подарунок: за минулу добу, 5 грудня, на українській землі було знищено рекордну кількість російських окупантів -1270 осіб. Також ЗСУ розібрали на конструктор десятки танків, ББМ та артилерії ворога.

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