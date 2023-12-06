Українські бійці знищили станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", реактивну систему залпового вогню 9П140 "Ураган" та самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон".

Сили оборони України на одному з гарячих напрямків влаштували "погану добу" для російських загарбників. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Тарнавський відзначив, що вчора, 5 грудня, була "погана для окупантів доба", бо вдалося знищити станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", реактивну систему залпового вогню 9П140 "Ураган" та самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон".

Водночас, ворог значно активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії. Зокрема, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські окупанти завдали 22 авіаудари, провели 46 бойових зіткнень та здійснили 1059 артобстрілів.

Відео дня

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 520 осіб", - наголосив Тарнавський.

Силами оборони України загалом знищено 39 одиниць ворожої військової техніки. Зокрема, 2 танки, 12 бойових броньованих машин, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 10 БпЛА, 8 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також було знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт ворога. Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Втрати окупантів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на українській землі знищено рекордну кількість російських окупантів -1270 осіб. Також ЗСУ розібрали на конструктор десятки танків, ББМ та артилерії ворога.

Крім того, за даними американських аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, змусивши російських окупантів відступити з двох передових позицій.

Вас також можуть зацікавити новини: