Він підкреслив, що стратегічно перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року − включаючи Крим, Донбас і Чорне море.

Українські захисники вже пройшли першу і другу лінії оборони окупантів, і зараз знаходяться перед третьою, повідомив міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю FoxNews.

"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 2024 рік", - заявив він.

Умеров додав, що стратегічно перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року − включаючи Крим, Донбас і Чорне море, відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

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На запитання ведучого, чи можливе якесь врегулювання, якщо війна триватиме роками, Умеров зазначив, що всьому цивілізованому світу має бути соромно, якщо він не може себе захистити від авторитарного режиму.

"Це буде продовжуватися і знищувати демократію. Вони (російські окупанти) вважають, що Україна і українці не повинні існувати", - підкреслив Умеров.

Він додав, що Україна хоче бути частиною НАТО і "говорити з ним однією мовою". Тому всі розрахунки на наступний рік, закупівлі та планування операцій будуть проходити відповідно до стандартів Альянсу.

Крім того, відповідаючи на запитання ведучого про те, чому президент Володимир Зеленський скасував свій виступ на запланованому секретному брифінгу в Сенаті США, Умеров зазначив, що в Україні триває війна, і ситуація постійно змінюється.

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", - сказав Умеров.

Раніше повідомлялося, що вчора президент Володимир Зеленський планував звернутися до американських сенаторів на секретному брифінгу. За даними ЗМІ, мова мала йти про ситуацію на фронті та подальшу допомогу Україні. Однак ввечері CNN повідомив, що Зеленський скасував онлайн-брифінг.

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається напруженою, за останню добу окупаційні війська чинили тиск на Сили оборони майже на всіх напрямках фронту, але українські захисники продовжують їх стримувати і бити у відповідь.

Зокрема, дуже напружена ситуація залишається в районі Авдіївки, а біля Бахмута українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

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