Також знищено велику кількість БПЛА, артсистем і бойових броньованих машин

За минулу добу на українській землі знищено рекордну кількість російських окупантів -1270 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Зброййних сил України.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 335 тисяч 110 осіб.

Також знищено велику кількість ворожої техніки:

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літаків – 324 (+1 за минулу добу),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),

бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) ,

артилерійських систем – 8024 (+37),

танків ‒ 5600 (+13) ,

РСЗВ – 919 (+6).

автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,

спеціальної техніки ‒ 1153 (+5).

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, тобто з 24 лютого 2022 року знищено 605 ворожих засобів ППО, 324 гелікоптера, 1570 крилатих ракет, 22 кораблі /катери, один підводний човен.

Як відомо сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил, а також свято Миколая, яке передбачає дарувати подарунки діткам.

Втрати окупантів

5 грудня безпілотники Служби безпеки України вразили важливі військові об’єкти окупантів. Під удар потрапили стоянка гелікоптерів, радіолокаційні системи "Небо-М" та П-18 "Терек", а також система "Байкал-1М". Також в той день зранку українські дрони вразили "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії.

5 грудня командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що українські бійці в районі острова Зміїний збили Су-24М. За його словами, російський бомбардувальник під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався вдарити по півдню Одещини.

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