Бойовик заявив, що через "українське відрядження" всього пройшло 78 тисяч найманців.

Представник ПВК "Вагнер" розповів, скільки бійців вони завербували для участі у війні проти України та яких зазнали втрат за цей час.

Телеграм-канал, близький до ПВК "Вагнер", опублікував міркування одного з членів так званої Ради командирів організації з позивним "Маркс". Він заявив, що через "українське відрядження" всього пройшло 78 тисяч найманців.

"З них 49 тисяч - це ув'язнені з таборів. На момент взяття Бахмута (20 травня) убитими було 22 тисячі бійців, пораненими 40 тисяч. Живими і здоровими залишилося 25 тисяч, плюс поранені, що знаходяться на лікуванні. З них убуло і убуває в Білорусь до 10 тисяч. Вже пішли у відпустку 15 тисяч", - сказав він.

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ПВК "Вагнер" - останні новини

Командування ПВК "Вагнер" вирішило відпустити додому всіх колишніх ув'язнених, які були найманцями угруповання. Багато колишніх найманців знаходяться зараз в готелях Анапи в очікуванні помилування.

Бойовиків приватної військової кампанії "Вагнер" чекатиме смерть, якщо вони спробують прорватися на територію України з Білорусі. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Неіснуюча на паперах угруповання ПВК "Вагнер" ліквідована і як неофіційне збройне формування. Про це проекту "Можемо пояснити" повідомили чотири джерела: близький до Адміністрації президента чиновник, близький до ПВК співрозмовник, а також двоє ветеранів "Вагнера".

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