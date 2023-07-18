У Росії набір в ПВК "Вагнер" припинено.

Неіснуюча на паперах угруповання ПВК "Вагнер" ліквідована і як неофіційне збройне формування. Про це проекту "Можемо пояснити" повідомили чотири джерела: близький до Адміністрації президента чиновник, близький до ПВК співрозмовник, а також двоє ветеранів "Вагнера".

Рішення про ліквідацію "Вагнера" в Росії - остаточне і прийнято особисто Володимиром Путіним, говорить близьке до АП джерело.

"Вагнерів в Росії не буде - таке рішення "головного". У Молькіно їх теж не буде, там залишаться контрактники Міноборони і бійці інших ПВК", - стверджує він. Про те, що пригожинських найманців більше не буде в Молькіно, говорить ще одне джерело, близьке до цієї ПВК. "Зараз кілька тисяч бійців дійсно переміщаються з Молькіно".

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Зараз йде процес поділу "Вагнера", каже боєць цієї ПВК. За його словами, влада пропонує всім укласти контракти з Міноборони. З тих, що визначилися - більшість рядових пригожинських найманців вирішили піти в підпорядкування до Шойгу. Конкретних цифр співрозмовник проекту не надав. Але про це ж розповів ветеран "Вагнера", який більше п'яти років воює в цьому формуванні: "З Пригожиним залишилися найдосвідченіші його піхотинці, яких під крило Міноборони ніхто брати не збирається".

У Росії набір в ПВК "Вагнер" припинено, переконався кореспондент. Більшість телефонів компанії для набору нових працівників недоступні. За двома номерами програється повідомлення "чекайте з'єднання з оператором", але за 5 хвилин його так і не відбувається. Недоступний і бригадир "Вагнера" на прізвисько Баварець - він не відповідає ні по телефону, ні в месенджерах, хоча раніше був доступний чи не цілодобово.

Кілька сотень бійців "Вагнера" вже знаходяться в Білорусі, але вони практично обеззброєні, каже ще один ветеран "ПВК". "Вони дійсно здали техніку Міноборони. Не всю, але відсотків 90 - точно", - сказав він.

Доля ПВК "Вагнер" - деталі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що колона "вагнерівців" їде в наметовий табір у селі мета. За її же даними, сьогодні літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

Найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер" навчатимуть білоруських спецпризначенців. Так, в районі Цель-Осиповичі вже розмістили 700 "вагнерівців" зі зброєю, вони керуватимуть спеціальними курсами для білоруських військовослужбовців.