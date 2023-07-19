Українські війська роблять непрохідним державний кордон України з півночі і готують "несподіванки для ворога".

Бойовиків приватної військової кампанії "Вагнер" чекатиме смерть, якщо вони спробують прорватися на територію України з Білорусі. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram.

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", - повідомив наєв.

Зокрема, за його словами, на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Також утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил.

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"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть", - наголосив Наєв.

Також генерал-лейтенант додав, що додатково буде підсилено ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть "несподіванками для ворога".

ПВК "Вагнер" у Білорусі - головне

Останніми днями у Білорусі фіксують пересування військової техніки найманців "Вагнера", які вирушили туди після невдалого заколоту їхнього ватажка.

Зокрема, до Білорусі вже прибуло не менше шести колон "вагнерівців" на пікапах і вантажівках.

Заявлялося, що "вагнерівці" поділяться своїм досвідом з білоруськими військовослужбовцями. Вже відомо про навчання тероборони та майбутню підготовку загонів спеціального призначення найманцями "Вагнера".

В Україні допускають, що РФ спробує залучити "вагнерівців" для провокацій на білорусько-українському кордоні. А ось полковник СБУ Роман Костенко вважає загрозу спроби вторгнення ПВК з боку Білорусі цілком реальною - якщо тільки Путіну захочеться знищити найманців фізично.

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