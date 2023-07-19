Деяких найманців з числа екс-ув'язнених відпустять до закінчення контракту з ПВК, коли їм прийде указ про помилування.

Командування ПВК "Вагнер" вирішило відпустити додому всіх колишніх ув'язнених, які були найманцями угруповання.

Про це пишуть "Важливі історії", які вивчили повідомлення родичів найманців і представників компанії в їх закритих чатах. Видання зазначає, що багато колишніх найманців перебувають зараз в готелях Анапи в очікуванні помилування.

Родичі чотирьох найманців підтвердили "Важливим історіям" знаходження колишніх ув'язнених в готелях Анапи. За словами однієї з них, всіх ув'язнених відпустять з готелів додому, після чого вони при бажанні зможуть продовжити контракт з ПВК, щоб поїхати в Білорусь або Африку, але спочатку їм потрібно виїхати у відпустку додому на 14-45 днів.

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За даними "Важливих історій", колишні ув'язнені живуть в селищі Витязево в готелях - "Релакс", "Кактус" і "Каліпсо". Доба проживання в них коштує від 2,3 тисячі до 7,2 тисячі рублів залежно від завантаженості. В одному з чатів повідомили, що в готелях зараз живуть близько 400 "вагнерівців", їх не випускають за територію готелів, поки вони не отримають помилування і виплати.

Доля ПВК "Вагнер" - деталі

Засновник приватної військової компанії Євген Пригожин виступив перед найманцями, які приїхали до Білорусі. Він закликав бойовиків "готуватися", підвищувати "свій рівень" і "в новий шлях, в Африку".

Неіснуюча на паперах угруповання ПВК "Вагнер" ліквідована і як неофіційне збройне формування. Про це проекту "Можемо пояснити" повідомили чотири джерела: близький до Адміністрації президента чиновник, близький до ПВК співрозмовник, а також двоє ветеранів "Вагнера".

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