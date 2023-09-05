Загалом український кордон незаконно перетинають щонайменше трьома способами.

Нардеп, член комітету Ради нацбезпеки і оборони, представник президента у парламенті Федір Веніславський заявив, що масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде.

"Стосовно кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції. Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом. Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій", – заявив він в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, український кордон незаконно перетинають щонайменше трьома способами. Зокрема, чоловіки виїжджають поза офіційними пунктами пропуску або у сховку, щоб потім в нейтральній смузі перетнути вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта.

Відео дня

"Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, завідома неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи – вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. З точки зору пред’явлених документів офіційно законно перетнули державний кордон. Але з точки зору підроблених документів – це окремий злочин, який охоплює собою відповідальність і тих, хто виготовив такі фальшиві документи, і тих, хто такі документи свідомо використовував", - пояснив Веніславський.

Такі дії потребують реєстрації кримінальних проваджень, а встановлення таких фактів – компетенція правоохоронних органів. Нардеп додав, що після реєстрації провадження мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону, а після цього особі, яка такими документами скористалася, можуть заочно повідомити про підозру, далі можуть бути задіяні правила екстрадиції.

Екстрадиція ухилянтів - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, днями член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що українці, які незаконно купили довідки для ухилення від призову, будуть нести відповідальність за законом - "за дачу хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації". Він додав, що таких людей можуть екстрадувати.

Пізніше Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що це вкрай складна та кропітка робота і, щоб зробити таку екстрадицію можливою, необхідне виконання цілої низки умов, що наразі неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: