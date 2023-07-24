За словами радника глави Міноборони України, інші "думки" іноземних оглядачів варто сприймати не більше, ніж "білий шум". Вони не володіють повнотою інформації.

Радник Міністра оборони України Олексій Копитько назвав топ-військових Заходу, які володіють достовірною повнотою інформації, щоб оцінювати контрнаступ ВСУ.

За його словами, українцям "має сенс слухати" главу Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерала Марка Міллі, командувача Збройних Сил Великобританії адмірала Тоні Радакіна, а також главу Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера.

Він підкреслив, що вони одностайні в тому, що контрнаступ України - має успіх.

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"Три головних західних військових, які володіють необхідною повнотою інформації, високо оцінили результати українських військ. Вони розуміють, в яких умовах доводиться діяти. Решта - білий шум", - зазначив Копитько.

Решта - "аноніми", які оцінюють дії ЗСУ тезами "очікували більшого" і дискутують на тему "швидкого/повільного" просування військ України - націлені на створення певних суспільних настроїв: "Не треба піддаватися цьому", - закликав радник Резнікова.

У контрнаступу ЗСУ є успіх - останні новини про просування

Нагадаємо, 24 липня заступник міністра глави Міноборони України Ганна Маляр уточнила, що ЗСУ ведуть активні бої з окупантами на кількох ділянках у Запорізькій області (у бік Мелітополя та Бердянська). Зазначимо, що сьогодні окупанти відзначилися масштабною передислокацією техніки у бік цих напрямків.

За даними чиновниці, за час контрнаступу армія України деокупувала 192 кв. км територій на півдні. За підсумками минулого тижня, вдалося звільнити понад 12 кв. км.

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