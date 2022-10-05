Так, мобілізований особовий склад з навчального центру у Краснодарському краю відправили назад до Приморсько-Ахтарська у зв’язку з неспроможністю розмістити та одягнути.

У Росії мобілізованих відправляють з навчальних центрів назад через проблеми із забезпеченням.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої "часткової мобілізації". Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам у Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць та вбиралень.

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